O que unhas quadradas dizem sobre você, segundo a psicologia

Unhas bem cuidadas fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, mas a psicologia vê além da estética. Segundo a psicóloga Cibele Santos, o cuidado com as “garrinhas” pode ser um poderoso reflexo do estado emocional e da maneira como alguém se relaciona consigo mesmo.
“A estética tem um papel importante na construção da autoestima. Quando alguém decide cuidar das unhas, está também criando um espaço para olhar para si com mais atenção e carinho”, afirma Cibele Santos ao Metrópoles.
Mais do que vaidade, é uma escolha, uma intenção — e, em muitos casos, um desejo de expressar quem se é, ainda que de forma sutil.
Forma e função: o que está por trás da escolha
Entre tantos estilos, o formato quadrado chama atenção e não apenas por seu aspecto elegante. Para a psicóloga, esse tipo de escolha pode estar ligado a traços específicos da personalidade.
“Unhas quadradas costumam ser escolhidas por pessoas mais práticas, organizadas e objetivas. Existe um desejo de ordem, de estrutura. É como se o formato traduzisse, de maneira simbólica, a forma como a pessoa deseja conduzir a própria vida”, explica Cibele.
A profissional ressalta que não se trata de uma regra, mas sim de um indicativo. “As escolhas estéticas não são aleatórias. Muitas vezes, revelam o que está acontecendo internamente”.
Ritual de cuidado e autoexpressão
Mais do que o formato em si, o ato de cuidar das unhas já representa um movimento de autocuidado. Segundo a psicóloga Cibele Santos, esse momento pode funcionar como uma pausa na rotina, assim como um instante de reconexão.
“É também um espaço de auto-revelação superficial. Durante esse processo, as pessoas falam de si, compartilham sentimentos e até elaboram emoções. É um tipo de cuidado que não só melhora a autoestima, como também pode trazer revitalização emocional”, explica.
Um gesto simples com impacto profundo
Na visão da especialista, atitudes como ir ao salão, escolher um formato específico e manter as unhas bem cuidadas têm um papel mais importante do que aparentam. Esses pequenos gestos constroem, aos poucos, uma percepção mais positiva de si mesmo.
“O impacto é emocional. A pessoa se vê com mais carinho, se reconhece no espelho e se sente mais segura. É como se dissesse: ‘eu mereço esse cuidado’. E isso, por si só, já é um grande passo a saúde mental“, conclui a psicóloga.