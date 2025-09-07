O que Valdemar fará se Bolsonaro lançar Eduardo, e não Tarcísio

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto não esconde a aliados que prefere Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026.
Em conversas reservadas, no entanto, Valdemar não descarta que Jair Bolsonaro acabe decidindo lançar o filho, e não o governador de São Paulo, na disputa. E, se isso acontecer, o que o presidente do PL fará?
A aliados, Valdemar tem dito que não restará outra alternativa senão concordar com a decisão de Bolsonaro de lançar Eduardo, embora o deputado venha em uma cruzada criticando o presidente do PL.
De acordo com aliados, Valdemar argumenta que o partido só chegou ao tamanho que tem hoje por causa de Bolsonaro. Nesse cenário, o cacique não teria como contrariar o ex-presidente da República.
Em entrevista recente ao programa Contexto Metrópoles, Eduardo disse querer ser candidato ao Planalto, caso o pai siga inelegível. Ele afirmou também que, se Tarcísio se filiar ao PL, ele vai procurar outra sigla.
“Se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Estou no meu terceiro mandato. Sei como a banda toca. Eu teria que ir para outro partido”, disse Eduardo.