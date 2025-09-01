O real motivo por trás da saída de William Bonner do Jornal Nacional

William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1º/9), dia em que o jornal comemora 56 anos.
O jornalista estará no comando da atração até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.
Por que William Bonner deixará o Jornal Nacional?
Segundo a TV Globo, a mudança faz parte de um processo de transição planejado há cerca de cinco anos. O próprio William Bonner já havia manifestado o desejo de deixar as funções executivas e a rotina diária para se dedicar mais à família e a projetos pessoais.
Com a saída de Bonner, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, que já trabalha ao lado dele há seis anos, assumirá a editoria do JN.
A Globo também anunciou outras mudanças na grade jornalística: William Bonner vai se juntar a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter a partir de 2026, Roberto Kovalick foi convidado para assumir o Jornal Hoje e Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora Um.
