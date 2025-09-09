O silêncio do Centrão sobre o discurso de Tarcísio

Passadas mais de 24 horas da manifestação do 7 de Setembro, caciques do Centrão mantêm silêncio sobre o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na Avenida Paulista.

Em sua fala durante o ato, Tarcísio subiu o tom contra o STF e, especialmente, contra o ministro Alexandre de Moraes. O governador chegou a dizer que “ninguém aguenta mais a tirania do ministro Moraes”.

Tarcísio de Freitas na Avenida Paulista

Tarcísio de Freitas na Avenida Paulista

Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes em manifestação na Paulista

Desde o domingo até agora, porém, lideranças do Centrão como Ciro Nogueira (PP), Valdemar Costa Neto (PL) e Antônio Rueda (União Brasil) não fizeram comentários públicos sobre o discurso de Tarcísio.

“Silêncio estratégico”

O silêncio do Centrão, segundo aliados dos caciques, seria “estratégico”. O argumento é de que o momento é “delicado” e que o mais importante agora seria agir nos bastidores para viabilizar a votação da anistia.

Estrategistas ligados ao Centrão avaliam que qualquer comentário sobre a fala de Tarcísio teria o potencial de deixar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda mais “desconfortável” para pautar o tema.

Aliados de caciques do Centrão ponderam, contudo, que seguem dialogando com Tarcísio nos bastidores para ajudar na articulação da anistia, embora não tenham chancelado a fala contra Moraes publicamente.