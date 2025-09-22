O som romântico de Fagner é o próximo a embalar o Estilo Brasil

O Festival Estilo Brasil já começou e anuncia mais uma grande atração para esta segunda edição em Brasília: Raimundo Fagner. O cantor e compositor cearense sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções no dia 24 de outubro.

Ícone da MPB, Fagner tem uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, marcada por sucessos que se tornaram parte da memória afetiva do país. Canções como “Borbulhas de Amor”, “Deslizes”, “Espumas ao Vento” e “Canteiros” conquistaram diferentes gerações e o consolidaram como uma das vozes mais potentes e emocionantes da música brasileira.

Nascido em Fortaleza em 1949, Raimundo Fagner Cândido Lopes se destacou ainda jovem em festivais no Ceará e em Brasília, onde iniciou o curso de Arquitetura na UnB e deu os primeiros passos rumo ao reconhecimento nacional.

Ao longo da carreira, lançou mais de 30 álbuns, recebeu prêmios importantes, como o Sharp de Música Popular, e colaborou com nomes como Elis Regina, Belchior, Luiz Gonzaga, Chico Buarque e Mercedes Sosa.

A apresentação no Festival Estilo Brasil promete ser um show repleto de emoção, revisitando clássicos que marcaram a MPB e reafirmando o lugar de Fagner como um dos artistas mais influentes da música latino-americana.

Prepare-se para shows incríveis

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital