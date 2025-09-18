‘O Verão que Mudou Minha Vida’: o que esperar do filme que irá concluir história

Poucas horas após a exibição do episódio final da terceira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida nessa quarta-feira, 17, o Prime Video anunciou que a história ganhará um filme. O longa será responsável por concluir a narrativa da protagonista Belly e dos irmãos Fisher.

A revelação ocorreu durante o evento de lançamento do episódio final em Paris. Enquanto o público acompanhava a sessão no Théâtre Marigny, os atores Lola Tung (Belly) e Christopher Briney (Conrad) retornaram ao tapete vermelho para posar diante de uma nova placa com o título O Verão que Mudou Minha Vida – O Filme, confirmando a produção.

O que diz Jenny Han

Em entrevista ao Entertainment Weekly, a autora e criadora Jenny Han explicou que o longa permitirá desenvolver um marco importante da vida de Belly que não caberia dentro da série. Para a autora, três temporadas foram suficientes para retratar a fase de amadurecimento da personagem e a reconciliação com Conrad, mas ainda havia histórias a aprofundar.

Han destacou que um quarto ano exigiria a criação de novos conflitos, quando os fãs já esperavam pela união do casal. Assim, o filme será a oportunidade de mostrar o que vem depois desse reencontro.