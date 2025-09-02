Odete toma decisão chocante sobre Leonardo em Vale Tudo: saiba qual

A novela Vale Tudo já está em reta final e, nos próximos dias, terá uma série de reviravoltas inéditas. O modo turbo inclui barraco de Odete, Afonso sem esperanças e até mesmo César tentando fugir do altar – viradas que não estiveram na primeira versão, exibida em 1988. Algumas mudanças podem até mesmo deixar os fãs da trama original furiosos.

Leia também

Odete (Debora Bloch) verá Ana Clara (Samantha Jones) no evento de lançamento da galeria de arte de Heleninha (Paolla Oliveira) e se revoltará. A ricaça acusará a cuidadora de ser golpista e repreenderá a filha por ter levado uma estranha para o local. Em seguida, a empresária irá para o sítio onde esconde Leonardo (Guilherme Magon).

O filho ficará agitado com a chegada da mãe. Odete então vai repreender Ana Clara por deixar o rapaz sozinho em casa e sairá do local abalada por causa da reação do herdeiro rejeitado.

No capítulo seguinte, a ricaça chegará com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem irá implorar por uma última chance. As cenas irão ao ar entre quarta (3/9) e quinta-feira (4/9).

Leia o texto completo em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.