Oficina de Planejamento Territorial do Governo Federal será realizada em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou uma parceria para o município receber uma importante oficina de Planejamento Territorial, promovida pelo Governo Federal em colaboração com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O evento ocorrerá nesta quinta-feira, 25, a partir das 08h30, na Unidade Marechal Cândido Rondon, no Núcleo de Pós-Graduação da UFAC.

O objetivo das oficinas é abordar questões cruciais que impactam o desenvolvimento da região de fronteira, buscando identificar problemas, oportunidades e ações imediatas. As discussões se concentrarão em cinco eixos temáticos:

1. Ordenamento Territorial, Regularização Fundiária e Gestão Ambiental e Climática

2. Infraestrutura para o Desenvolvimento

3. Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis e Inclusão Social

4. Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais

5. Integração Regional, Migrações e Segurança

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, ressaltou a relevância do evento: “A presença do Ministério da Integração no Acre, especialmente nos municípios fronteiriços com o Peru e a Bolívia, é fundamental para discutir o desenvolvimento local. É uma oportunidade de ouvir as demandas de diversos segmentos da sociedade, incluindo o setor econômico, cooperativas e associações. Essa interação com representantes do ministério certamente fará a diferença em nosso planejamento e nas ações futuras.”

A programação da oficina é a seguinte:

-8h30 – 9h: Credenciamento

– 9h – 9h30: Boas-Vindas e Mesa de Abertura com representantes institucionais

– 9h30 – 10h10: Contextualização do trabalho, incluindo exposição sobre os objetivos da oficina e dados gerais

– 10h10 – 10h20: Intervalo

– 10h20 – 11h: Plenária para discutir desafios e potencialidades

– 11h – 12h: Síntese dos desafios e potencialidades por eixo temático

– 12h – 13h30: Almoço

– 13h30 – 14h: Exposição sobre a dinâmica de grupos

– 14h – 16h: Elaboração das Ações Prioritárias em grupos por eixos temáticos

– 16h – 16h20: Intervalo/Coffee Break

– 16h20 – 17h20: Plenária de sistematização

– 17h20 – 17h30: Informes finais

– 17h30: Encerramento