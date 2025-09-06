06/09/2025
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Pesando 123kg, mãe solo faz apelo a nutricionista no Acre para poder emagrecer: ‘Preciso de ajuda’

Oito presos abrem buraco em cela e fogem do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, informou que todos os esforços estão sendo empregados para localizar os presos

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou, neste sábado (6), a fuga de oito detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. A ocorrência foi registrada no bloco 7, cela 725, por volta das 15 horas.

Até o momento, ainda não há detalhes de como a fuga ocorreu/Foto: Reprodução

De acordo com o órgão, os presos conseguiram escapar após abrir uma cavidade na parede da cela. Assim que a fuga foi constatada, a Polícia Penal, com apoio das demais forças de segurança, iniciou as buscas na região para recapturar os fugitivos.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, informou que todos os esforços estão sendo empregados para localizar os presos.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa a fuga de 8 presos do Presídio Manoel Neri da Silva, bloco 7, cela 725, em Cruzeiro do Sul.

Os presos fugiram por volta das 15 horas, após abrirem uma cavidade na parede da cela.

No momento, a Polícia Penal junto às demais forças de segurança realizam as buscas pelos fugitivos.

Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

