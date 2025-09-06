Oito presos abrem buraco em cela e fogem do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou, neste sábado (6), a fuga de oito detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. A ocorrência foi registrada no bloco 7, cela 725, por volta das 15 horas.

De acordo com o órgão, os presos conseguiram escapar após abrir uma cavidade na parede da cela. Assim que a fuga foi constatada, a Polícia Penal, com apoio das demais forças de segurança, iniciou as buscas na região para recapturar os fugitivos.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, informou que todos os esforços estão sendo empregados para localizar os presos.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen