Óleo vegetal X manteiga: qual o melhor para controlar o colesterol?

Quando se trata das estratégias para reduzir os níveis de colesterol, toda escolha alimentar importa. Entre os dilemas mais comuns está a dúvida: o que é melhor para a saúde do coração, a manteiga ou os óleos vegetais?
Para esclarecer o embróglio, a coluna Claudia Meireles conversou com o cardiologista Roberto Yano, que explicou como cada tipo de gordura impacta o organismo e quais alternativas podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol.
Entenda
- O colesterol é uma substância lipídica presente naturalmente no organismo e em alimentos de origem animal.
- Embora seja visto amplamente como algo prejudicial ao organismo, ele desempenha funções importantes, como a produção de alguns hormônios e de vitaminas e a produção de ácidos biliares que atuam na digestão.
- Existem dois tipo de colesterol: o LDL (“mau”), que transporta gordura para as artérias e causa placas, e o HDL (“bom”), que remove o excesso de colesterol do sangue
- O colesterol se torna perigoso quando há o excesso da LDL no organismo.
- De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis ideais desse tipo de gordura total devem estar abaixo de 200 mg/dl
Qual é o pior, óleo vegetal ou manteiga?
A resposta para o dilema do que é pior para a saúde do coração foi confirmada pelo cardiologista: o consumo excessivo de manteiga, pode elevar os níveis de LDL, favorecendo o desenvolvimento da aterosclerose e de doenças cardíacas.
De acordo com o médico, a grande diferença entre os dois produtos está no tipo de gordura que oferecem. “A manteiga é rica em gorduras saturadas, que, quando consumidas em excesso, aumentam o LDL — conhecido como colesterol ruim. Já os óleos vegetais, como azeite e óleo de canola, são fontes de gorduras insaturadas, associadas à melhora do perfil lipídico e à redução do risco cardiovascular”, explica Yano.
Embora os óleos vegetais sejam mais saudáveis que a manteiga, nem todos são iguais em sua composição. De acordo com o expert, o azeite de oliva extravirgem e o óleo de abacate, por exemplo, são ricos em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim sem afetar o bom.
Já outros, como os óleos de soja, milho, girassol e canola, fornecem gorduras poli-insaturadas, que também reduzem o LDL e ainda oferecem ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6.
Moderação é a chave
O cardiologista reforça que tanto a manteiga quanto os óleos vegetais devem ser consumidos com moderação seja qual forem as condições individuais. “No caso da manteiga, o ideal é que não ultrapasse 7% das calorias diárias, o que equivale a cerca de 10 a 15 gramas em uma dieta de 2.000 kcal. Já os óleos vegetais, mesmo sendo mais saudáveis, também exigem cuidado: uma colher de sopa possui em torno de 120 calorias”, alerta.
Uma dieta balanceada faz toda a diferença para o controle do colesterol
Nessa busca do que é pior ou melhor, Yano ressalta que nenhuma medida é mais eficaz do que um estilo de vida saudável. “Pesquisas recentes mostram que o impacto depende do contexto geral da dieta e do estilo de vida. O risco é maior quando o consumo exagerado da manteiga se soma a fatores como sedentarismo, tabagismo e histórico familiar”, ressalta.
