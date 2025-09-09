Óleo vegetal X manteiga: qual o melhor para controlar o colesterol?

Quando se trata das estratégias para reduzir os níveis de colesterol, toda escolha alimentar importa. Entre os dilemas mais comuns está a dúvida: o que é melhor para a saúde do coração, a manteiga ou os óleos vegetais?

Leia também

Para esclarecer o embróglio, a coluna Claudia Meireles conversou com o cardiologista Roberto Yano, que explicou como cada tipo de gordura impacta o organismo e quais alternativas podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol.

Entenda

O colesterol é uma substância lipídica presente naturalmente no organismo e em alimentos de origem animal.

Embora seja visto amplamente como algo prejudicial ao organismo, ele desempenha funções importantes, como a produção de alguns hormônios e de vitaminas e a produção de ácidos biliares que atuam na digestão.

Existem dois tipo de colesterol: o LDL (“mau”), que transporta gordura para as artérias e causa placas, e o HDL (“bom”), que remove o excesso de colesterol do sangue

O colesterol se torna perigoso quando há o excesso da LDL no organismo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis ideais desse tipo de gordura total devem estar abaixo de 200 mg/dl

Qual é o pior, óleo vegetal ou manteiga?

A resposta para o dilema do que é pior para a saúde do coração foi confirmada pelo cardiologista: o consumo excessivo de manteiga, pode elevar os níveis de LDL, favorecendo o desenvolvimento da aterosclerose e de doenças cardíacas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Pessoas que optavam por óleos vegetais tinham um risco 16% menor de mortalidade

Getty Images 2 de 4

A manteiga é fonte de vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K

Getty Images 3 de 4

O colesterol bom (HDL) é um composto gorduroso essencial para produção da estrutura das membranas celulares e de alguns hormônios

Getty Images 4 de 4

As placas de gordura do colesterol se acumulam nas paredes das artérias

Sebastian Kaulitzki/Science Photo Library/Getty Images

De acordo com o médico, a grande diferença entre os dois produtos está no tipo de gordura que oferecem. “A manteiga é rica em gorduras saturadas, que, quando consumidas em excesso, aumentam o LDL — conhecido como colesterol ruim. Já os óleos vegetais, como azeite e óleo de canola, são fontes de gorduras insaturadas, associadas à melhora do perfil lipídico e à redução do risco cardiovascular”, explica Yano.

Embora os óleos vegetais sejam mais saudáveis que a manteiga, nem todos são iguais em sua composição. De acordo com o expert, o azeite de oliva extravirgem e o óleo de abacate, por exemplo, são ricos em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim sem afetar o bom.

Já outros, como os óleos de soja, milho, girassol e canola, fornecem gorduras poli-insaturadas, que também reduzem o LDL e ainda oferecem ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6.

Moderação é a chave

O cardiologista reforça que tanto a manteiga quanto os óleos vegetais devem ser consumidos com moderação seja qual forem as condições individuais. “No caso da manteiga, o ideal é que não ultrapasse 7% das calorias diárias, o que equivale a cerca de 10 a 15 gramas em uma dieta de 2.000 kcal. Já os óleos vegetais, mesmo sendo mais saudáveis, também exigem cuidado: uma colher de sopa possui em torno de 120 calorias”, alerta.

Uma dieta balanceada faz toda a diferença para o controle do colesterol

Nessa busca do que é pior ou melhor, Yano ressalta que nenhuma medida é mais eficaz do que um estilo de vida saudável. “Pesquisas recentes mostram que o impacto depende do contexto geral da dieta e do estilo de vida. O risco é maior quando o consumo exagerado da manteiga se soma a fatores como sedentarismo, tabagismo e histórico familiar”, ressalta.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.