Onça parda assusta moradores de zona rural em Rio Branco e põe comunidade em alerta

Famílias relatam perda de animais domésticos, rastros do felino próximos às casas e cobram ação imediata dos órgãos ambientais

Moradores da zona rural de Rio Branco, no Polo Wilson Pinheiro, vivem dias de apreensão com a presença de uma onça parda na região. O felino, também conhecido como suçuarana, tem sido avistado em diferentes pontos do ramal, a cerca de 17 quilômetros do centro da capital acreana.

A rotina das famílias que dependem da agricultura para sobreviver foi diretamente afetada. Há relatos de criações atacadas, como galinhas e cachorros, além de pegadas encontradas próximas a residências e áreas de cultivo. Por conta disso, muitos produtores deixaram de circular à noite e até reduziram a presença de crianças nos quintais e roçados.

Onça parda, também chamada de suçuarana, tem provocado medo em famílias da zona rural de Rio Branco/Foto: Reprodução/Ilustrativa

A comunidade teme que a proximidade do animal com as casas represente risco de ataques a pessoas. Apesar de já ter comunicado a situação a órgãos ambientais, como Ibama e Imac, os moradores afirmam que apenas receberam orientações para proteger os animais domésticos em locais fechados, o que, segundo eles, não resolve o problema de forma efetiva.

Outro ponto levantado por agricultores é que a expansão de atividades de manejo madeireiro na Transacreana estaria reduzindo o habitat natural da onça, obrigando o animal a buscar alimento em áreas habitadas. Além disso, há indícios de que o felino esteja sendo monitorado, já que moradores relataram a presença de uma coleira com chip no pescoço do animal.

O clima é de insegurança e, enquanto aguardam providências, muitos preferem não sair sozinhos para os roçados. Pais e avós têm restringido a circulação de crianças fora de casa, temendo que uma tragédia aconteça caso a onça volte a aparecer nas proximidades.

