Onça-pintada invade casa e Ibama faz resgate

O que houve: Moradores de Extrema, distrito de Porto Velho, registraram na manhã desta segunda-feira (22) uma onça-pintada dentro de uma residência. Nos vídeos, o animal aparece deitado, com respiração ofegante e sinais de estresse.

O que se sabe

Acionamento e resgate: A Polícia Militar acionou o Ibama , que deslocou equipe ao local para realizar o resgate seguro do felino.

Onde fica: Extrema está a ~ 300 km de Porto Velho , na Ponta do Abunã , cercada por áreas de floresta e Terra Indígena , o que favorece o encontro ocasional de fauna silvestre com áreas urbanas.

Condição do animal: Pelas imagens, a onça parecia estressada; a orientação é não se aproximar, não tentar conter e manter crianças e animais domésticos afastados até a chegada dos órgãos ambientais.

Por que acontece?

Desmatamento, queimadas e escassez de presas podem empurrar grandes felinos para áreas habitadas em busca de abrigo ou alimento. Cidades encravadas em mosaicos de floresta têm maior probabilidade de registros assim, especialmente no início da manhã e ao anoitecer.

O que fazer ao encontrar fauna silvestre

Afastar-se com calma e entrar em local seguro; Conter cães e gatos dentro de casa; Não alimentar nem tentar capturar o animal; Acionar imediatamente Corpo de Bombeiros, PM Ambiental, Ibama/ICMBio.

Fonte: g1 RO / Ibama.

Redigido por ContilNet.