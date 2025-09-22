22/09/2025
Onça-pintada que invadiu residências em Extrema é capturada pelo Corpo de Bombeiros

Segundo informações preliminares, a onça será levada para avaliação veterinária antes de ser devolvida ao seu habitat natural

O desfecho para o caso da onça-pintada que assustou moradores de Extrema, distrito de Porto Velho (RO), ocorreu na noite desta segunda-feira (22). O animal, que havia sido visto entrando em pelo menos duas casas ao longo do dia, foi resgatado com segurança pelo Corpo de Bombeiros, em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Imagens registradas por populares mostram a onça visivelmente debilitada após ser sedada para permitir o manejo seguro. No vídeo, é possível ver a equipe de resgate retirando o felino do local, já desacordado, sob olhares de curiosos. Muitos moradores, embora assustados no início da ocorrência, ficaram encantados com a imponência e a beleza do animal.

Corpo de Bombeiros realiza o resgate da onça-pintada sedada em Extrema, distrito de Porto Velho/Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares, a onça será levada para avaliação veterinária antes de ser devolvida ao seu habitat natural. Extrema, que fica a cerca de 300 quilômetros de Porto Velho, é cercada por áreas de floresta e próxima a uma Terra Indígena, fatores que contribuem para a circulação de animais silvestres próximos às residências.

Veja o vídeo:

