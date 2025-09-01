Onda de violência: três homens são presos em em cidade do Acre por tentativas de estupro em poucas horas

Os detalhes sobre os casos ainda não foram revelados. Dentre os presos, um já é idoso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Três homens foram presos na tarde desta segunda-feira (1⁰) por tentativas de estupro. Os detalhes sobre os casos ainda não foram revelados. Dentre os presos, um já é idoso.

Prisões foram feitas em Sena Madureira/Foto: ContilNet

Por volta das 15 horas, eles foram levados em uma viatura da Polícia Civil até o hospital João Cancio Fernandes para a realização do exame de corpo de delito. Uma das vítimas também foi levada ao hospital. Após os procedimentos, os infratores retornaram para a Unidade de Segurança Pública e deverão ser transferidos para o presídio.

O que chama a atenção é que foram três tentativas de estupro em um curto espaço de tempo que não se concretizaram por circunstâncias alheias a vontade dos criminosos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.