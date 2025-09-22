Onda polar deve causar queda de temperatura e muita chuva ao Acre a partir desta terça

Nesta terça-feira (23), o Acre enfrenta uma nova onda polar, que diminui sensivelmente as temperaturas em Rio Branco e nos municípios do leste e sul do estado. O fenômeno também aumenta a probabilidade de chuvas intensas ao longo do dia, exigindo atenção da população para possíveis transtornos nas ruas e vias urbanas.

Embora o inverno tenha terminado e a primavera, estação das flores e do início do período chuvoso, tenha começado oficialmente, o frio polar ainda consegue se fazer presente. A primavera no Acre é marcada pelo aumento da umidade e das chuvas, especialmente nas tardes e início das noites, podendo provocar temporais com ventos fortes, raios e granizo. Entretanto, as ondas de frio, mesmo moderadas, já registraram mínimas entre 10 e 16ºC em cidades como Rio Branco e Tarauacá.

Historicamente, a estação das flores também registra chuvas muito intensas. Segundo meteorologistas, a combinação da primavera com a entrada de frentes frias se caracteriza por instabilidade atmosférica. Com o frio da onda polar e a umidade característica da primavera, a população deve se preparar para dias de temperaturas mais baixas, chuvas intensas e temporais ocasionais, mantendo cuidados para evitar riscos e transtornos.