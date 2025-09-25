Ônibus do Flamengo é apedrejado antes de jogo pela Libertadores

Um dos ônibus da delegação Flamengo foi atacado com pedradas quando chegava ao Estádio UNO Jorge Luís Hirschi, em Buenos Aires. O clube carioca informou que não houve feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus. Nesta quinta-feira (25/9),às 21h30,o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores.

Confira imagens do ônibus:

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Divulgação/ Flamengo 2 de 5

Divulgação/ Flamengo 3 de 5

Divulgação/ Flamengo 4 de 5

Divulgação/ Flamengo 5 de 5

Divulgação/ Flamengo

Em nota, o Flamengo ainda informou sobre o ocorrido. Leia na íntegra:

“Estas imagens são do segundo ônibus da delegação do Flamengo, que tradicionalmente transporta parte da comissão técnica. Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus”.

Confira o vídeo de como ficaram as janelas do ônibus após o ataque: