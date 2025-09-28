28/09/2025
Ônibus que transportava equipe de futebol pega fogo em Minas Gerais; VÍDEO

Veículo transportava a Delegação da Associação Esportiva Paracatu. Caso aconteceu na manhã deste domingo (28/9) e ninguém ficou ferido

O ônibus que levava a delegação da Associação Esportiva Paracatu pegou fogo na madrugada deste domingo (28/9), na MGC-259, zona rural de Curvelo, região central de Minas Gerais. O veículo havia saído de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, com destino a Paracatu, no Noroeste do estado, quando as chamas começaram.

Ônibus que transportava equipe de futebol pega fogo em MG. Foto: Reprodução

Os atletas voltavam de um jogo, em que o time empatou com o Juventus, por 1 a 1, em partida nesse sábado (27/9) pela Terceira Divisão de Minas Gerais. Ninguém ficou ferido.

O coletivo transportava 33 pessoas: 20 atletas, com idades entre 20 e 23 anos, 11 membros da comissão técnica e dois motoristas. O fogo foi controlado pela corporação, mas as chamas destruíram todo o veículo.

Veja o vídeo:

