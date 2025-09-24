onu-explica-falha-em-escada-rolante-usada-por-trump-e-melania

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou nessa terça-feira (23/9) esclarecimentos sobre o incidente envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, em uma escada rolante na sede da entidade, em Nova York, durante a abertura da 80ª Assembleia Geral.

Assista momento do incidente:

Segundo a nota oficial, o episódio ocorreu quando a comitiva norte-americana chegava ao prédio pela entrada destinada aos delegados. Após passarem pelos portões de segurança, Trump e Melania se aproximaram da escada rolante, pouco depois de um cinegrafista da delegação ter subido no equipamento para registrar imagens da chegada.

O comunicado explica que o cinegrafista, ao filmar de costas, pode ter acionado de forma acidental o mecanismo de segurança localizado no topo da escada rolante. Esse dispositivo é projetado para interromper o funcionamento caso objetos ou pessoas fiquem presos ou corram risco de serem puxados para dentro da engrenagem. A escada voltou a funcionar logo depois, quando técnicos da ONU reiniciaram o sistema.

“Uma investigação subsequente, incluindo uma leitura da unidade central de processamento da máquina, indicou que a escada rolante havia parado depois que um mecanismo de segurança embutido no degrau do pente foi acionado no topo da escada rolante. O mecanismo de segurança foi projetado para evitar que pessoas ou objetos sejam acidentalmente presos, presos ou puxados para dentro da engrenagem. O cinegrafista pode ter acionado inadvertidamente a função de segurança”, diz a nota.

Leia também

Governo Trump pede responsabilização

Apesar da explicação, o episódio gerou críticas. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou no X que se a parada tivesse sido intencional, a pessoa responsável deveria ser investigada e afastada.

Confira post:

Mais cedo nessa terça-feira, em seu discurso de abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, Trump mencionou o ocorrido de forma crítica.

“Tudo que ganhei da ONU foi uma escada que parou no meio. Se a primeira-dama não estivesse em boa forma, ela teria caído. Mas ela está em boa forma, nós dois estamos. E, aí, o teleprompter que não funciona. Isso são as duas coisas que ganhei da ONU: uma escada e um teleprompter ruins”, afirmou.

O incidente não causou ferimentos e a agenda do presidente seguiu normalmente.