ONU pede que Fifa e Uefa suspendam Israel de competições; entenda

Relatores independentes dizem que entidades “não podem ignorar violações graves”; atletas não devem ser punidos individualmente

Um grupo de especialistas independentes da ONU pediu que Fifa e Uefa suspendam Israel de competições internacionais de futebol devido à ofensiva na Faixa de Gaza. No apelo, os relatores afirmam que federações “não podem ignorar graves violações de direitos humanos” e lembram o precedente da Rússia, banida em 2022 após a invasão da Ucrânia. Eles frisam, porém, que sanções não devem atingir jogadores individualmente, apenas o Estado. ACNUDH+1

Denis Liline/Getty Images

A nota dos especialistas reitera que a medida seria uma “resposta necessária” diante do quadro humanitário em Gaza, cuja contagem de mortos supera 65 mil, segundo a pasta de Saúde do território — número citado por grandes veículos internacionais nas últimas semanas. PBS+1

A pressão também vem do mundo do esporte e da política. O ex-jogador Eric Cantona cobrou tratamento igual ao dado à Rússia e defendeu o banimento de Israel; já o premiê espanhol Pedro Sánchez manifestou apoio a um boicote esportivo enquanto durar a violência, posição que gerou reação do governo israelense. Yahoo Esportes+2Tribune India+2

O que ainda falta acontecer

  • Fifa e Uefa não anunciaram decisão até o momento; o pedido dos relatores não é vinculante e não obriga as entidades a agir. CBSSports.com

  • Uma eventual suspensão seguiria o precedente aplicado à Rússia (banimento em 2022 por Fifa e Uefa). CBSSports.com

Por que isso importa

  • Decisões de Fifa/Uefa afetam seleção e clubes (calendário, rankings, premiações e receitas).

  • Um banimento teria alto impacto diplomático e esportivo, além de potencialmente pressionar patrocinadores e transmissões.

Fonte: Escritório de Direitos Humanos da ONU (OHCHR); CBS Sports; PBS/AP; Xinhua; Times of Israel. The Times of Israel+4ACNUDH+4CBSSports.com+4
