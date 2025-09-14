Opera Acre realiza 135 cirurgias e leva atendimento especializado a seis municípios neste final de semana

“Hoje realizo uma mamoplastia, a redução das minhas mamas. Sempre tive dificuldades no dia a dia, tanto no trabalho quanto em atividades simples, por causa do peso e do tamanho. Espero que essa cirurgia me ajude a melhorar meu desempenho profissional e nas tarefas do cotidiano”, conta a paciente, Yunna Lana Santos, atendida pelo programa Opera Acre neste fim de semana em Rio Branco, na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre).

Yunna reforça o impacto humano do programa: “Às vezes eu me sentia desconfortável nas relações com outras pessoas, porque o olhar ia direto para o tamanho das minhas mamas. Isso afetava a minha autoestima e até a forma como eu me sentia no trabalho e em atividades do dia a dia. Com essa cirurgia, espero me sentir mais confiante e mais livre para realizar minhas tarefas”.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressalta a importância do programa Opera Acre, destacando que as cirurgias de mamoplastia redutora vão além da estética, oferecendo alívio de dores físicas, recuperação da funcionalidade e apoio à saúde emocional das pacientes, além de reforçar a autonomia e a decisão individual de cada mulher sobre seu próprio corpo.

“É importante destacar que essas cirurgias não são apenas estéticas, mas de saúde. Mulheres que passam por mamoplastia redutora muitas vezes sentem dores físicas, restrições nas atividades diárias e impactos emocionais significativos. Com o mutirão, instituímos o Opera Mama, que inclui desde cirurgias reparadoras para pacientes oncológicas até mamoplastias redutoras, oferecendo conforto, retomada da autoestima e permitindo que as mulheres voltem a realizar suas atividades com mais funcionalidade. Cada decisão é individualizada e feita com acompanhamento de um especialista, respeitando o que a paciente realmente sente e precisa”, salienta.

Neste fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realiza mais uma etapa do programa Opera Acre, que chega aos municípios de Tarauacá, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Brasileia e Rio Branco, oferecendo atendimento em nove especialidades médicas: cirurgia geral, ginecologia, cabeça e pescoço, cirurgia plástica, ortopedia, cirurgia vascular, oftalmologia, urologia e proctologia. Serão 135 procedimentos cirúrgicos realizados nos seis municípios neste sábado, 13, e domingo, 14.

A iniciativa fortalece o sistema de saúde do interior, aproximando serviços complexos da população e reduzindo a necessidade de longos deslocamentos até a capital. Com o Opera Acre, os pacientes têm acesso a procedimentos especializados com mais rapidez e segurança, enquanto o programa contribui para a regionalização do atendimento, diminui filas, melhora a qualidade do serviço e garante que mais pessoas recebam cuidados de saúde de forma digna e eficiente.

O secretário de saúde, Pedro Pascoal, detalha a evolução do programa, que deixou de ser um mutirão pontual e se consolidou como uma política pública contínua, atendendo semanalmente pacientes com procedimentos como mamoplastia e ginecomastia, e reforçando a regionalização e a ampliação do acesso à saúde especializada em todo o estado.

“O mutirão de cirurgias se tornou, de fato, um plano de política pública de saúde. Antes era pontual, mas agora acontece de forma contínua todos os finais de semana. Estamos conseguindo transformar a vida de pacientes que sofrem com dores crônicas e problemas ortopédicos, levando saúde especializada mais perto da população do interior. A ideia é reduzir filas, regionalizar os atendimentos e garantir que cada ponto da nossa rede tenha um especialista disponível. Queremos que esse projeto de sucesso continue”, afirma Pascoal.

O pedreiro Manoel Neto de Sousa Mendes passou por uma cirurgia no ombro direito, necessária após anos de trabalho pesado que desgastaram os ossos e comprometeram a mobilidade do braço.

“Sinto muitas dores diariamente e já não consigo mais realizar meu trabalho como antes. Hoje, praticamente não tenho força nem tato no braço, o que limita minhas atividades e torna as tarefas mais difíceis. Minha expectativa é que a cirurgia traga melhora e me permita retomar minha rotina de vida e trabalho”, relata Manoel.

Ele destaca também a atenção recebida durante todo o processo: “Com a cirurgia, espero conseguir melhorar meu desempenho profissional e nas atividades do dia a dia. O atendimento aqui foi muito, muito bom. Até aqui não tenho do que reclamar, só agradecer”, conclui.

Profissionais destacam os benefícios na vida dos pacientes

Durante o mutirão deste sábado, na Fundhacre, entre as cirurgias realizadas estão as vasculares para tratamento de varizes e safenas. O cirurgião vascular José Augusto Araújo destaca os benefícios das intervenções para a saúde e qualidade de vida dos pacientes.

“Hoje estamos realizando um mutirão de varizes aqui na Fundação, atendendo cinco pacientes com varizes e safenas nos membros inferiores. São cirurgias que aliviam dores, inchaço e edemas, e em alguns casos até previnem o surgimento de feridas. Esses procedimentos melhoram significativamente a qualidade de vida dos pacientes, além de trazer benefícios estéticos, já que eliminamos os vasos indesejáveis e promovemos a cicatrização de feridas existentes”, explica.

O cuidado com a saúde dos pacientes se estende também às cirurgias ortopédicas, que buscam aliviar dores e recuperar a funcionalidade, permitindo que pacientes retomem suas atividades diárias com mais qualidade de vida.

O ortopedista Caique Kranholdt explica: “No nosso mutirão de ortopedia operamos quatro pacientes: dois com lesões no ombro e dois com lesões no joelho. São casos que comprometem a mobilidade e dificultam atividades do dia a dia, desde exercícios físicos até tarefas simples em casa, como subir escadas ou pendurar roupas”.

O especialista destaca ainda os benefícios das cirurgias para os pacientes. “O objetivo da cirurgia é aliviar a dor e restaurar a função desses pacientes, permitindo que retomem suas rotinas, o trabalho e as atividades esportivas com mais conforto e segurança. Queremos que eles voltem a fazer tudo aquilo que faziam antes, sem limitações”, afirma.

Programa Opera Acre

Ao longo dos oito primeiros meses de 2025, o programa já contabiliza mais de 10 mil cirurgias eletivas, um marco histórico na redução da demanda reprimida e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

A iniciativa não só reduz filas e tempo de espera, mas também garante acolhimento humanizado, acompanhamento adequado e mais segurança nos procedimentos, transformando a rotina de quem precisa de cirurgias eletivas.

Consolidado como uma das principais políticas públicas do governo do Acre, o Opera Acre alia planejamento, investimento e mobilização de equipes médicas para enfrentar gargalos históricos e reduzir significativamente o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos.

Paralelamente a essas ações, as unidades hospitalares da rede estadual seguem realizando diariamente procedimentos eletivos e de urgência e emergência, o que torna o volume total de cirurgias realizadas no Acre ainda maior.