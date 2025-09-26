Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro mira integrantes do PCC

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Polícia Militar do estado realizaram, nesta sexta-feira (26/9), uma operação conjunta contra o crime organizado. O objetivo da Operação Âncoras é desarticular uma célula do PCC voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, os agentes cumpriram quatro mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Osasco e Cotia, ambos na região metropolitana de São Paulo, além de Ibiúna, no interior do estado. As autoridades também bloquearam bens e apreenderam veículos ligados aos investigados.

Operação conjunta

Participam da ação integrantes do 5º e 14º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo Sorocaba.

Os agentes realizam diligências em sete endereços diferentes.

Ao todo, a ação mobilizou 64 policias militares e 16 viaturas, além de 20 agentes do Gaeco em 9 viaturas.

PCC e Operação Spare

Na quinta-feira (25/9), o MPSP realizou outra operação contra o PCC em conjunto com a a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e a Polícia Militar. A Operação Spare mirou um esquema de lavagem de dinheiro com envolvimento de uma fintech e a exploração de jogos de azar e venda de combustíveis.

As investigações começaram a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos, situadas na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que estavam vinculadas a postos de combustíveis. A análise das movimentações financeiras revelou que os valores eram transferidos para uma fintech, utilizada para ocultar a origem ilícita dos recursos e sua destinação final.

Ao todo, as autoridades apreenderam cerca de R$ 1 milhão em espécie uma arma, 20 celulares e computadores, confirmou o coronel da Polícia Militar Valmor Racorti, ao Metrópoles.