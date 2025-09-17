Operação cumpre 20 mandados de busca domiciliar em cidades da Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira (17/9) a Operação Clean Face, cumprindo 20 mandados de busca domiciliar nas cidades de Cuité e Barra de Santa Rosa (PB). A ação teve como alvo suspeitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e integração em organização criminosa investigada por envolvimento em homicídios na região.

Foram expedidos 19 mandados em Cuité e um em Barra de Santa Rosa, totalizando 30 viaturas e mais de 80 policiais mobilizados para o cerco e a varredura dos imóveis. Participaram do trabalho equipes do Grupo Tático Especial (GTE) da 13ª DSPC, além de unidades da DRF, DRE, DHPP, DDF, GTE/11ª DSPC, GTE/12ª DSPC, 10ª e 22ª DSPC, da 2ª SRPC e do Grupo de Operações com Cães da Polícia Civil.

