Operação Gota leva vacinação a comunidades isoladas e alcança 90% da meta no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) encerrou neste domingo (14) mais uma etapa da Operação Gota, ação do governo federal que leva vacinação em comunidades ribeirinhas, rurais e indígenas de difícil acesso.

Entre as prioridades desta etapa estiveram o reforço da imunização contra o sarampo e a aplicação da vacina antirrábica em crianças de 1 a 15 anos.

Em 17 dias de trabalho, as equipes atenderam 3.149 pessoas, aplicaram 6.867 doses e atingiram 90% do público previsto. A iniciativa contemplou 49 comunidades em oito municípios, são eles: Sena Madureira, Xapuri, Tarauacá, Feijó, Jordão, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

O investimento total foi de R$ 9 milhões, assegurando todas as vacinas do calendário nacional do Ministério da Saúde.

Realizada em parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira (FAB), a operação contou com aeronaves para o transporte das equipes e dos imunobiológicos até regiões de difícil acesso.

Para o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a ação reflete o compromisso do Estado com a população mais vulnerável. “A Operação Gota mostra o verdadeiro sentido do SUS: levar saúde a quem mais precisa, mesmo nos lugares mais distantes. Chegar a 90% da meta é a prova de que o cuidado e a presença do Estado chegam a todos, com dedicação, esforço e amor ao próximo”, afirmou.