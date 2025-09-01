Operação no Complexo do Chapadão deixa três mortos no Rio de Janeiro

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
operacao-no-complexo-do-chapadao-deixa-tres-mortos-no-rio-de-janeiro


Logo Agência Brasil

Uma operação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, no Rio de Janeiro, resultou na morte do suboficial da Polícia Militar, Anderson de Souza Figueira. Dois criminosos morreram em troca de tiros com os militares e houve apreensão de dois fuzis, três granadas e uma quantidade de substância entorpecente, ainda não contabilizada.

O subtenente Figueira foi morto dentro de uma igreja, onde fazia varredura. Criminosos apareceram de dentro de um cômodo e um tiro atingiu o militar, na altura do pescoço, acima do colete balístico. O policial ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.

Notícias relacionadas:

Por medida de segurança, 10 escolas da rede municipal de ensino na comunidade ficaram fechadas. Dois ônibus urbanos foram sequestrados por criminosos e atravessados na pista para impedir a entrada das forças de segurança do Estado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em nota, a PM lamentou a morte do subtenente, Anderson de Souza Figueira, do batalhão de Irajá.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.