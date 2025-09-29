“Operação Ozônio”: projeto social apoiado por Aguinaldo Silva conquista 22 países com filme inédito

Produção do Mato Grosso, “Operação Ozônio” é exibido em 22 países e selecionado para o Festival de Cinema Itinerante de 2025, além de outras indicações desde o seu lançamento, em 2022. O filme, que traz um alerta sobre as consequências do desequilíbrio ambiental no mundo, nasceu do projeto social “Prima Jovem”. Ele foi desenvolvido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Primavera do Leste e contou com o apoio do dramaturgo Aguinaldo Silva.

A produção conta a história de sete crianças do ano de 2050 que precisam voltar no tempo com a esperança de salvar o futuro do grande desequilíbrio ambiental. Neste processo, elas acabam tendo que lidar com a personagem Morgana, que destrói o meio ambiente para obter benefícios próprios.

O filme contou com a preparação de crianças e adolescentes da oficina do projeto Prima Jovem, que atende mais de 400 crianças e adolescentes. A iniciativa nasceu com o objetivo de investir em crianças e jovens, especialmente das comunidades mais carentes, oferecendo a eles a oportunidade de entrar no universo do cinema.

“Muitas crianças que nunca sonharam em ser artistas, através desse projeto, hoje, se tornaram atores”, afirmou o professor de cinema, cineasta, roteirista e produtor executivo do projeto, Sebastião Moreira da Silva. A produção chegou a ser citada na cúpula da Amazônia, da COP30.

Segundo o cineasta, o filme traz uma mensagem de conscientização ambiental e alerta sobre as mudanças climáticas que o mundo está enfrentando, e conversa com todos os públicos. O longa, que tem 59 minutos e está disponível no YouTube, ganhará uma continuação cuja produção começará em 1º de outubro deste ano, em parceria com a distribuidora Europa Filmes.

O PrimaMovie é um projeto da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e sob a direção do professor Sebastião Moreira. A iniciativa começa de forma simples e acessível: com aulas de audiovisual utilizando o celular, que é o recurso que todos já têm em mãos. Aos poucos, os alunos aprendem a contar histórias de forma cinematográfica, e o projeto evolui para oficinas com câmeras semiprofissionais e profissionais, preparando-os para o mercado audiovisual.

Mais do que ensinar técnica, o PrimaMovie busca transformar vidas: proteger crianças das ruas, despertar talentos, abrir caminhos para novas profissões e formar futuros cineastas. O projeto só é possível graças ao empenho do prefeito Sérgio Machnic, do secretário de Cultura Leopoldino André, do professor Sebastião Moreira e de toda a equipe que acredita no poder da cultura como ferramenta de transformação.

PrimaMovie é uma semente que está sendo lançada hoje para gerar grandes frutos amanhã. A cultura que transforma o presente e constrói o futuro!