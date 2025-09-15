Operações reduzem furtos de celular na Festa do Morango em Brazlândia

Brazlândia voltou a ser palco de uma das festas mais tradicionais do Distrito Federal. Nos últimos dois finais de semana, a Festa do Morango atraiu milhares de visitantes com entrada gratuita, shows nacionais, parque de diversões, fazendinha e as tradicionais delícias à base da fruta. Mas, além do destaque cultural e econômico, o evento também registrou operações policiais de grande impacto.

De acordo com a Polícia Civil, os furtos de celulares caíram de 64 casos em 2024 para 39 em 2025, uma redução de 40%. A queda foi atribuída às ações integradas de segurança, que desmontaram parte de uma organização criminosa especializada nesse tipo de delito.

No dia 5 de setembro, data de abertura da festa, a 18ª Delegacia de Polícia deflagrou a “Operação Colheita Blindada”, que cumpriu seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão em Ceilândia, Santa Maria, Samambaia e até em São Luís, no Maranhão.

Grupo criminoso

As investigações apontam que o grupo criminoso, composto por 16 integrantes, atuava há anos em grandes eventos do DF e do entorno, com funções bem definidas: parte furtava celulares, especialmente de alto valor como modelos da Apple; outra armazenava temporariamente os aparelhos; e uma terceira cuidava do desbloqueio, revenda e até transferências bancárias fraudulentas.

Entre os envolvidos, estão pessoas com antecedentes por furto, roubo, tráfico de drogas, homicídio e estelionato. Seis investigados seguem foragidos: Wellington Freires Urias (“Charlata”), Pedro Ricardo Mendes Moraes, Leandro Cristiano do Nascimento Silva, Thaís Trindade Lins da Rocha, Danilo Pereira da Silva (“Danilo Gordão”) e Leonardo Rodrigues de Souza.

Dois dias depois, na madrugada de 7 de setembro, policiais do Batalhão de Policiamento Rural prenderam em flagrante quatro pessoas, todas surpreendidas furtando celulares no evento. Com elas, foram apreendidos 13 aparelhos levados de visitantes da festa. A ação começou após denúncia de uma vítima e resultou na recuperação dos aparelhos. As diligências continuam para identificar outros possíveis envolvidos.