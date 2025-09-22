Organizada se pronuncia após morte de vascaíno no DF: “Covardia”

A Força Jovem do Vasco, principal Organizada do Cruzmaletino, se manifestou após a morte de Eumar Vaz, torcedor morto a facadas por flamenguistas em um ônibus, no último domingo (21/9), em Samambaia, no Distrito Federal. Em nota, a torcida falou em “covardia” e repudiou o ato de violência no futebol. A agressão aconteceu após o clássico entre os times, que terminou em 1 x 1.

“A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida! Um moleque novo, cheio de sonhos, com filho pequeno para criar, teve sua jornada interrompida por uma judaria sem explicação”, se posicionou a Força Jovem.

Eumar entrou em um ônibus em que estavam um grupo de flamenguistas. Os rivais exigiram que o vascaíno tirasse a camisa, mas ele recusou e foi atacado. Após ser esfaqueado, o torcedor do Cruzmaltino chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos golpes e faleceu.

“Deixamos claro que somos contra qualquer tipo de violência e não compactuamos com atos covardes. E que jamais, em hipótese alguma, alguém merece perder a vida por conta de torcida. Essas mesmas pessoas que tiraram a vida dele são criminosos disfarçados de torcedores“, reforçou a organizada do Vasco.

Confira a nota da Força Jovem na íntegra:

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de um irmão nosso que foi covardemente atacado por membros de uma “torcida” rival.

Perca com honra, mas não vença na covardia! O choro da mãe do seu rival não traz a alegria da sua.

A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida! Um mlk novo, cheio de sonhos, com filho pequeno para criar, teve sua jornada interrompida por uma judaria sem explicação.

Moleque era gente nossa, vivia a parada na risca, apaixonado pelo Vasco e pela torcida! Sempre disposto a ajudar. No momento em que retornava para casa, foi brutalmente atacado por diversas pessoas e esfaqueado.

Fica a reflexão para todas as lideranças de torcida organizada se é esse o caminho que deverão seguir!

Deixamos claro que somos contra qualquer tipo de violência e não compactuamos com atos covardes. E que jamais, em hipótese alguma, alguém merece perder a vida por conta de torcida. Essas mesmas pessoas que tiraram a vida dele são criminosos disfarçados de torcedor.

Agora queremos ver o que as autoridades irão fazer para identificar e punir os responsáveis por essa covardia! Se os “torcedores” do time da mídia serão “protegidos” ou se eles vão pagar pelo o que fizeram…

Lamentamos profundamente a perda de um membro e integrante nosso e nos solidarizamos com os familiares e não mediremos esforços para ajudar no que for preciso.

Estamos de luto!

Eumar Vaz era conhecido como “Dark” pelos amigos e fazia parte da Força Jovem do Vasco, organizada do clube que se pronunciou após a confirmação da morte do integrante. A torcida tem uma sede em Brasília.