Orlando Bloom diz ter virado “uma pessoa horrível” após dieta rigorosa

Orlando Bloom precisou tomar medidas extremas na alimentação a fim de perder 23 quilos para seu papel no novo thriller psicológico The Cut, que estreia este mês nos Estados Unidos. O ator contou que, nas últimas três semanas de filmagens, viveu praticamente apenas de “atum, pepino e água”.

Em entrevista ao programa This Morning, o britânico detalhou os efeitos colaterais desagradáveis da transformação física. “Eu não tinha energia nem capacidade intelectual. Mental e fisicamente, eu estava faminto. Era uma pessoa horrível de se conviver”, revelou Bloom.

Preparação

Para interpretar o personagem, Orlando precisou seguir uma dieta nada convencional. Como o longa-metragem foi gravado em ordem cronológica reversa, as refeições foram gradualmente reduzidas ao longo das gravações. Para isso, ele contou com a ajuda de um nutricionista, que acompanhou de perto o processo.

“Ele basicamente me reduziu de três refeições por dia para duas, depois para uma. De repente, todos esses alimentos estavam me sendo tirados, e minha proteína em pó era a última. Eu disse: ‘Não! Não tire essa’”, lembrou o ator.

A saúde mental do britânico também foi afetada. “A paranoia, os pensamentos intrusivos… Temos que comer, dormir e cuidar de nós mesmos. Eu não recomendaria para ninguém fazer o mesmo em casa, não é algo que dá para encarar facilmente”, afirmou.

Orlando Bloom na première de The Cut em Londres

The Cut

Dirigido por Sean Ellis, The Cut acompanha a história de um boxeador aposentado — vivido por Orlando Bloom — que tem a chance de retornar aos ringues. Para isso, porém, precisa vencer o maior desafio de sua vida: alcançar o peso ideal para voltar às competições.

