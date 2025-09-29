Oruam deixa a cadeia, mas terá que usar tornozeleira e está proibido de ir ao Alemão; saída tem Poze e multidão em Bangu

Oruam estava encarcerado desde 22 de julho. A defesa do rapper obteve na última sexta-feira (26), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma liminar que revogou a prisão preventiva. Oruam responderá em liberdade até o julgamento definitivo do recurso. Ele foi indiciado por 7 crimes (entenda abaixo).

Oruam é filho de Márcio Nepomuceno, também conhecido como Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do Comando Vermelho. O rapper tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.