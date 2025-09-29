Oruam deixa presídio em Bangu após mais de 60 dias preso

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final da tarde desta segunda-feira (29/9), após permanecer mais de 60 dias preso. A soltura ocorreu depois que o ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou a prisão preventiva do artista, em decisão concedida na noite de sexta-feira (26/9).

A medida atendeu ao pedido apresentado pelo advogado Gustavo Mascarenhas, que atua na defesa de Oruam. No despacho, o magistrado considerou que não havia provas da “periculosidade” que justificassem a manutenção da prisão.

Noiva de Oruam compartilha momento de oração ao acompanhar soltura do rapper

MC Poze se irrita com acusações de não defender Oruam nas redes sociais

Defesa de Oruam critica a Justiça e cita caso de entregador baleado por policial

MC Poze desabafa após acusação de não lutar pela liberdade de Oruam

MC Poze desabafa após acusação de não lutar pela liberdade de Oruam Reprodução: Instagram @pozevidalouca

Oruam Reprodução Instagram @oruamdavi_

Oruam preso Reprodução / CNN Oruam Foto: Natália Rampinelli/Agnews

Mano Brown e Oruam

O rapper Oruam

“A jurisprudência pacífica desta Corte Superior repudia a manutenção da prisão preventiva com base em fundamentação genérica, abstrata ou baseada em meras ilações, sendo necessária a demonstração de periculosidade concreta e contemporânea do agente, o que não se verifica no presente caso”, destacou o ministro.

Paciornik também ressaltou que o rapper é réu primário e que se apresentou voluntariamente às autoridades após ter o mandado de prisão expedido. “[A Justiça do Rio] utilizou-se de argumentos vagos para se reportar ao risco de reiteração delitiva, por ter o recorrente publicado o ocorrido em redes sociais, bem como à provável possibilidade de fuga, que teria sido cogitada pelo próprio recorrente. No entanto, impende destacar que o recorrente é primário e teria se apresentado espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão”, afirmou.

A prisão

Oruam foi preso em 22 de julho, depois de se entregar à polícia. O mandado de prisão preventiva foi expedido em razão de uma confusão entre o artista e agentes da Polícia Civil durante uma operação realizada em sua residência, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio, no dia anterior.

Na ocasião, o músico foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.