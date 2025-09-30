30/09/2025
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
Oruam se declara para noiva após sair da prisão: “Via você no final do túnel”

O rapper Oruam foi solto nesta segunda-feira (29/9), após passar 60 dias preso preventivamente no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao deixar o presídio, o MC foi recebido por uma multidão de fãs e por sua noiva, Fernanda Valença. Ele aproveitou o momento para fazer uma homenagem à influenciadora, que esteve diversas vezes no presídio durante todo o processo, onde fez orações e o defendeu.

“Eu via você no final do túnel”, escreveu o cantor na publicação em colaboração com a noiva. A foto é um registro dos dois se encontrando assim que Oruam deixou a prisão.

Fernanda, por sua vez, utilizou seu perfil nas redes sociais para agradecer a todo apoio, orações e mensagens que recebeu dos fãs do casal: “Gente, já estamos em casa, queria agradecer a vocês por todo carinho, por todas as mensagens, por toda energia positiva que vocês sempre enviam para a gente, e que eu sempre gosto de reforçar que chega até nós. Então, quero dizer que a gente ama muito vocês mesmo, muito obrigada por tudo! E Deus é maravilhoso”, falou.

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, deixou a prisão após uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que revogou a liminar de prisão preventiva do intérprete. A medida foi concedida após solicitação do advogado Gustavo Mascarenhas, que integra a defesa do artista.

