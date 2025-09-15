Os Descordantes anunciam show especial de 15 anos da banda e agitam fãs nas redes sociais

A banda acreana de rock que conquistou destaque nacional, Os Descordantes, anunciou nesta segunda-feira (15) que vai celebrar 15 anos de carreira com um show especial no mês de novembro. O anúncio foi feito nas redes sociais da banda, onde os integrantes — Dito Bruzugu, Olímpio Saulo e Heriko Rocha — interagiram com os fãs, compartilhando emoção e expectativa para o evento.

A repercussão foi imediata: seguidores demonstraram entusiasmo e ansiedade pelo reencontro com a banda, relembrando apresentações passadas e momentos marcantes da carreira do grupo. Entre os comentários, fãs declararam estar prontos para o show e emocionados com a notícia, reforçando o impacto de Os Descordantes no cenário musical acreano e nacional. Mais informações sobre data, local e ingressos devem ser divulgadas em breve.

O show promete reunir clássicos da banda, emocionando tanto quem acompanha desde o início quanto novos fãs.