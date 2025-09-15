Oscar 2026: “O Agente Secreto” é o indicado do Brasil a Filme Internacional

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) que “O Agente Secreto” será o representante do Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional. A cerimônia está marcada para 15 de março de 2026. A escolha não garante indicação: o filme ainda concorrerá com produções de outros países por um lugar entre os cinco finalistas.
Sobre o filme
Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha um professor universitário (Wagner Moura) que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, em plena ditadura militar, enfrentando riscos pessoais e políticos. A estreia nacional está prevista para 6 de novembro.
Por que foi escolhido
-
Em Cannes 2025, Wagner Moura ganhou Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho levou Melhor Direção.
-
A crítica internacional elogiou o filme, com veículos como The Guardian, The Hollywood Reporter e The Playlist destacando a ambição estética e a performance de Moura.
Como foi a seleção no Brasil
A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais organizou o comitê (com profissionais do setor) que definiu o indicado nacional. “O Agente Secreto” concorreu com:
-
“Baby”, de Marcelo Caetano
-
“Kasa Branca”, de Luciano Vidigal
-
“Manas”, de Marianna Brennand
-
“O Último Azul”, de Gabriel Mascaro
-
“Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi
Regras e próximos passos no Oscar
-
Cada país envia um filme de longa-metragem (mais de 40 min), majoritariamente em língua não inglesa, exibido nos cinemas por 7 dias consecutivos antes de TV/streaming.
-
A Academia de Hollywood faz duas rodadas:
-
Formação de uma lista de 15 finalistas (prevista para dezembro).
-
Votação para definir os 5 indicados.
-
-
Além da qualidade artística, campanhas internacionais de divulgação costumam ser decisivas para chamar a atenção dos votantes.
Fonte: G1
Redigido por: ContilNet