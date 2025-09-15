Oscar 2026: “O Agente Secreto” é o indicado do Brasil a Filme Internacional

Longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema; estreia no país está prevista para 6 de novembro

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) que “O Agente Secreto” será o representante do Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional. A cerimônia está marcada para 15 de março de 2026. A escolha não garante indicação: o filme ainda concorrerá com produções de outros países por um lugar entre os cinco finalistas.

O diretor Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura conversam nos bastidores de ‘O Agente Secreto’ — Foto: Divulgação

Sobre o filme

Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha um professor universitário (Wagner Moura) que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, em plena ditadura militar, enfrentando riscos pessoais e políticos. A estreia nacional está prevista para 6 de novembro.

Por que foi escolhido

  • Em Cannes 2025, Wagner Moura ganhou Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho levou Melhor Direção.

  • A crítica internacional elogiou o filme, com veículos como The Guardian, The Hollywood Reporter e The Playlist destacando a ambição estética e a performance de Moura.

Como foi a seleção no Brasil

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais organizou o comitê (com profissionais do setor) que definiu o indicado nacional. “O Agente Secreto” concorreu com:

  • “Baby”, de Marcelo Caetano

  • “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal

  • “Manas”, de Marianna Brennand

  • “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro

  • “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi

Regras e próximos passos no Oscar

  • Cada país envia um filme de longa-metragem (mais de 40 min), majoritariamente em língua não inglesa, exibido nos cinemas por 7 dias consecutivos antes de TV/streaming.

  • A Academia de Hollywood faz duas rodadas:

    1. Formação de uma lista de 15 finalistas (prevista para dezembro).

    2. Votação para definir os 5 indicados.

  • Além da qualidade artística, campanhas internacionais de divulgação costumam ser decisivas para chamar a atenção dos votantes.

Fonte: G1
Redigido por: ContilNet

