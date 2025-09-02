Ossada de jovem desaparecido há cinco meses é encontrada no quintal de casa

Polícia Civil prendeu mãe e filho suspeitos do crime; Gustavo Henrique, de 22 anos, foi morto a facadas e enterrado em cova rasa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil de Rondônia localizou nesta segunda-feira (1º) a ossada de Gustavo Henrique Marçal Pereira, de 22 anos, que estava desaparecido há cinco meses em Vilhena (RO). O corpo foi encontrado em uma cova rasa no quintal de uma residência no bairro São José.

Segundo as investigações, Gustavo foi assassinado a facadas antes de ser enterrado no local. Os moradores da casa, uma mulher de 44 anos e o filho dela, de 24, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.

Foto: Reprodução

Os policiais utilizaram um radar de solo para identificar o ponto exato onde a vítima estava enterrada. A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia e do Núcleo de Analistas da Polícia Civil Regional. No total, 12 agentes participaram da ação.

O caso segue em investigação para apurar a motivação do crime.

📌 Fonte: Polícia Civil de Rondônia
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.