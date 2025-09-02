Ossada de jovem desaparecido há cinco meses é encontrada no quintal de casa

A Polícia Civil de Rondônia localizou nesta segunda-feira (1º) a ossada de Gustavo Henrique Marçal Pereira, de 22 anos, que estava desaparecido há cinco meses em Vilhena (RO). O corpo foi encontrado em uma cova rasa no quintal de uma residência no bairro São José.

Segundo as investigações, Gustavo foi assassinado a facadas antes de ser enterrado no local. Os moradores da casa, uma mulher de 44 anos e o filho dela, de 24, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.

Os policiais utilizaram um radar de solo para identificar o ponto exato onde a vítima estava enterrada. A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia e do Núcleo de Analistas da Polícia Civil Regional. No total, 12 agentes participaram da ação.

O caso segue em investigação para apurar a motivação do crime.

📌 Fonte: Polícia Civil de Rondônia

✍️ Redigido por ContilNet