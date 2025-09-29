Outubro Rosa com conscientização e prevenção ao câncer de mama será lançado sexta-feira em Cruzeiro do Sul

Com o tema “Com amor e cuidado, a vida ganha força”, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,vai abrir sexta-feira, 2, a Campanha Outubro Rosa 2025, movimento mundial de conscientização e prevenção ao câncer de mama. O evento terá início 17h30 no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

No local haverá agendamento para exame de mamografia de mulheres de 50 a 69 anos, aulão de dança, práticas corporais com educadores físicos da rede municipal, momento cultural com apresentação de grupo de dança e entrega de brindes e sorteio de prêmios.

“ Para marcar a mamografia é importante que cada mulher participante leve a foto do seu cartão SUS no celular. As mamografias são disponibilizadas para faixa etária de 50 a 69 anos, serão agendadas no momento do evento e as mulheres já sairão com a sua data de agendamento em mãos e esse procedimento será feito na maternidade de Cruzeiro do Sul, no ambulatório da maternidade. Então ela já sai com a vaga garantida. O município de Cruzeiro do Sul oferta o ultrassom de mama e o estado as mamografias. Um exame complementa o outro para diagnóstico como parte de prevenção do câncer de mama”, explica a coordenadora da saúde da mulher de Cruzeiro do Sul, Carla Mota.