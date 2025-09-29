29/09/2025
Universo POP
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

Outubro Rosa com conscientização e prevenção ao câncer de mama será lançado sexta-feira em Cruzeiro do Sul

O evento será realizado no Complexo Esportivo com marcação de mamografias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Com o tema “Com amor e cuidado, a vida ganha força”, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,vai abrir sexta-feira, 2, a Campanha Outubro Rosa 2025, movimento mundial de conscientização e prevenção ao câncer de mama. O evento terá início 17h30 no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

Outubro Rosa com conscientização e prevenção ao câncer de mama será lançado sexta-feira em Cruzeiro do Sul. Foto: Ascom

No local haverá agendamento para exame de mamografia de mulheres de 50 a 69 anos, aulão de dança, práticas corporais com educadores físicos da rede municipal, momento cultural com apresentação de grupo de dança e entrega de brindes e sorteio de prêmios.

“ Para marcar a mamografia é importante que cada mulher participante leve a foto do seu cartão SUS no celular. As mamografias são disponibilizadas para faixa etária de 50 a 69 anos, serão agendadas no momento do evento e as mulheres já sairão com a sua data de agendamento em mãos e esse procedimento será feito na maternidade de Cruzeiro do Sul, no ambulatório da maternidade. Então ela já sai com a vaga garantida. O município de Cruzeiro do Sul oferta o ultrassom de mama e o estado as mamografias. Um exame complementa o outro para diagnóstico como parte de prevenção do câncer de mama”, explica a coordenadora da saúde da mulher de Cruzeiro do Sul, Carla Mota.

evento será realizado no Complexo Esportivo com marcação de mamografias. Foto: Ascom

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost