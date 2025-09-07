07/09/2025
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
Durante uma apresentação do Club Vittar em Goiânia (GO), na última sexta-feira (5), Pabllo Vittar protagonizou um momento inesperado que chamou atenção do público e viralizou nas redes sociais.

Pabllo Vittar pula no público, não é segurada e cai no chão. Foto: Reprodução

Após bater os cabelos, a drag queen tentou realizar um salto do palco em direção à plateia, mas acabou caindo no chão, já que os fãs não conseguiram sustentá-la a tempo.

Repercussão

O episódio gerou reação imediata entre os presentes e comentários nas redes sociais. “Socorro a Pablo Vittar fundando no chão [risos]”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter.

“Não tô conseguindo lidar com o vídeo da Pabllo despencando, as mãozinhas no ar gente”, se divertiu um segundo pela mesma rede social.

Mesmo com a queda, Pabllo levou o incidente na esportiva e continuou sua apresentação sem complicações.

No final da tarde deste sábado (6/9), a artista compartilhou imagens no Instagram andando de skate, mostrando que estava bem e que o susto não passou de um momento isolado.

Veja o vídeo:

