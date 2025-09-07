07/09/2025
Pacheco: “Não há dois lados quando se trata da defesa da democracia”

Escrito por Metrópoles
pacheco:-“nao-ha-dois-lados-quando-se-trata-da-defesa-da-democracia”

O ex-presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou neste domingo (7/9) que “não há dois lados quando se trata da defesa da democracia e da soberania”. Ele disse defender as causas “sem hesitação” e “sem temor”.

Quanto ao 7 de Setembro, Dia da Independência, o senador disse que a data “enseja a união dos brasileiros em torno de temas essenciais, em contraponto a movimentos caducos e delirantes que se prestam apenas a subjugar o Brasil”.

Leia a íntegra da nota: “O 7 de setembro enseja a união dos brasileiros em torno de temas essenciais, em contraponto a movimentos caducos e delirantes que se prestam apenas a subjugar o Brasil. Não há dois lados quando nos deparamos com tentativas de garrotear a nossa liberdade, o estado democrático e a vida plena em sociedade. Não há dois lados quando se trata da defesa da democracia e da soberania, causas sob as quais tenho a honra de servir, sem hesitação, sem temor”.

O senador é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026. No ano passado, quando era presidente do Congresso, participou do desfile cívico-militar do 7 de Setembro ao lado do chefe do Executivo.

Desde que deixou a presidência do Senado, em fevereiro, Pacheco tem sido incentivado por Lula a se candidatar à Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Naquele momento, no entanto, uma ala do PT mineiro via com ceticismo a viabilidade eleitoral do senador, diante da força de Cleitinho (Republicanos-MG) no estado, como mostrou a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

