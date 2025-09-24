Paciente é levado à UTI após transplante de rim incompatível em hospital de Natal

Um paciente, cujo nome não foi divulgado, recebeu por engano um rim incompatível com seu tipo sanguíneo no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), em Natal, no Rio Grande do Norte. O órgão deveria ter sido destinado a outra pessoa, mas uma confusão envolvendo pacientes com nomes semelhantes levou ao erro. Nesta terça-feira (24/9), a unidade de saúde informou ao portal LeoDias que o paciente está estável e já se encontra em ambiente de enfermaria, sob acompanhamento médico.

O caso veio à público na última terça-feira (23/9) e, segundo a Inter TV Cabugi, após o procedimento, o paciente apresentou reação, precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o rim foi retirado. O órgão, porém, não pôde mais ser aproveitado pelo receptor correto.

Em nota, o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh) informa que está apurando com rigor a ocorrência ocorrida no procedimento de transplante renal. “Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico a familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda a cadeia de eventos relacionados a este transplante, com previsão de conclusão em 60 dias”, inicia.

“O paciente encontra-se estável, internado no hospital, em ambiente de enfermaria. Desde 1998, o HUOL é referência no Rio Grande do Norte e no Brasil em transplantes de rim e de córnea, tendo realizado 854 procedimentos ao longo de sua trajetória, com uma equipe qualificada em tratamentos de alta complexidade”, conclui a instituição.