Paçocaína: homem é preso por vender droga no lugar de doce a policiais

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
pacocaina:-homem-e-preso-por-vender-droga-no-lugar-de-doce-a-policiais

Um vendedor de paçocas foi preso nesta sexta-feira (5/9) por tráfico de drogas na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. O ambulante, de 29 anos, tentou vender cocaína para policiais que estavam em uma viatura descaracterizada na Avenida Miguel Caparrós, no Parque Água Branca.

2 imagensEmbalagens de paçoca com cocaínaFechar modal.1 de 2

Drogas e dinheiro apreendidos com vendedor de paçoca

Divulgação/Polícia Civil2 de 2

Embalagens de paçoca com cocaína

Divulgação/Polícia Civil

Sem saber que estava falando com investigadores da Unidade de Polícia Judiciária de Piracicaba (UPJ), o vendedor se aproximou com uma caixa de paçocas quando reduziu a velocidade para parar no semáforo e ofereceu cocaína no lugar dos doces.

Imediatamente, segundo a polícia, ele foi abordado. Os agentes encontraram porções da droga, além de dinheiro.

O que aconteceu

  • Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Piracicaba.
  • Ele, que é vendedor ambulante, abordou uma viatura descaracterizada da polícia na Avenida Miguel Caparrós, para supostamente vender paçocas.
  • Ao falar com os ocupantes do carro, porém, o homem ofereceu cocaína.
  • Os policiais, então, o abordaram imediatamente.
  • O vendedor foi preso. Com ele, foram encontradas porções de droga, além de dinheiro.
Leia também

O suspeito foi levado até a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde foi determinada a prisão por tráfico de drogas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.