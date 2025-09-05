Paçocaína: homem é preso por vender droga no lugar de doce a policiais

Um vendedor de paçocas foi preso nesta sexta-feira (5/9) por tráfico de drogas na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. O ambulante, de 29 anos, tentou vender cocaína para policiais que estavam em uma viatura descaracterizada na Avenida Miguel Caparrós, no Parque Água Branca.
Drogas e dinheiro apreendidos com vendedor de paçoca
Embalagens de paçoca com cocaína
Sem saber que estava falando com investigadores da Unidade de Polícia Judiciária de Piracicaba (UPJ), o vendedor se aproximou com uma caixa de paçocas quando reduziu a velocidade para parar no semáforo e ofereceu cocaína no lugar dos doces.
Imediatamente, segundo a polícia, ele foi abordado. Os agentes encontraram porções da droga, além de dinheiro.
O que aconteceu
- Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Piracicaba.
- Ele, que é vendedor ambulante, abordou uma viatura descaracterizada da polícia na Avenida Miguel Caparrós, para supostamente vender paçocas.
- Ao falar com os ocupantes do carro, porém, o homem ofereceu cocaína.
- Os policiais, então, o abordaram imediatamente.
- O vendedor foi preso. Com ele, foram encontradas porções de droga, além de dinheiro.
O suspeito foi levado até a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde foi determinada a prisão por tráfico de drogas.