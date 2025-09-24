Padrasto é acusado de espancar menina de 3 anos; Justiça decreta prisão preventiva

Uma menina de 3 anos foi brutalmente agredida em Cachoeiras de Macacu (RJ). O principal suspeito é o padrasto, Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragido e teve a prisão preventiva decretada por tentativa de feminicídio e tortura. Ele é filho do secretário municipal de Esportes, Vanderlan Ramos Silva, que disse nas redes que sua maior preocupação é a criança e repudiou atos de violência.

A vítima apresentou traumatismo craniano e hematomas no rosto. Após atendimento inicial na UPA da cidade, foi transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e está aos cuidados da avó paterna.

Inicialmente, a mãe alegou queda da cama, versão contestada por médicos; pressionada, revelou histórico de agressões.

A Polícia Civil (PCERJ) realizou buscas em endereços ligados ao suspeito, mas não o localizou. O caso segue em investigação. A coluna tenta contato com a defesa dos citados; o espaço permanece aberto para manifestação.

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet