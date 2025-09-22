Padrastro envolvido em acidente que matou duas crianças é liberado em audiência de custódia

O motociclista Juciclei da Silva do Carmo, padrasto de Valentina, de 3 anos, e Arthur Miguel, de 5, que morreram em um acidente de trânsito neste domingo (21), em Rio Branco, foi liberado nesta segunda-feira (22) após audiência de custódia. Ele havia sido preso em flagrante depois de receber atendimento no pronto-socorro.

O acidente ocorreu no quilômetro 2 da Rodovia AC-90, Estrada Transacreana. Segundo a Polícia Militar, as crianças não usavam capacete no momento da colisão. Juciclei conduzia a motocicleta com a esposa e os dois enteados quando perdeu o controle do veículo, que colidiu contra um poste de energia elétrica após o pneu dianteiro estourar.

Na audiência, a Justiça determinou medidas cautelares, entre elas: manter endereço e telefone atualizados, não se ausentar da comarca sem autorização, não frequentar bares, boates e estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas para consumo no local e proibição de conduzir veículo automotor.

Em depoimento à Delegacia de Flagrantes (Defla), Juciclei relatou que a família seguia em direção à casa da avó das crianças, no quilômetro 23 da mesma rodovia, para participar de um almoço. Ele afirmou que trafegava entre 70 e 80 km/h no momento da batida.

O motociclista contou que tentou evitar a colisão frontal com o poste, mas atingiu a lateral e caiu em um barranco. Ele disse ainda que percebeu que Valentina morreu no local, enquanto Arthur Miguel ainda apresentava sinais de vida até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Durante o depoimento, Juciclei confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas na noite anterior, mas alegou que não se sentia embriagado no momento do acidente.