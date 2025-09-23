Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Enquanto cumpria pena por estupro de vulnerável, o ex-padre Fabiano Santos Gonzaga, 37 anos, pediu cinco parcelas do auxílio emergencial em 2020, segundo registros no Portal da Transparência. À época, os repasses foram bloqueados enquanto ele estava preso em Araxá (MG), mas a defesa afirmou que o cliente passou a receber o benefício após migrar para o regime semiaberto, o que estaria “previsto em lei”. Metrópoles+1

Gonzaga foi condenado a 15 anos de prisão em 2017 pelo abuso de um adolescente com deficiência, ocorrido em 4 de junho de 2016, em Caldas Novas (GO). Ele cumpriu cerca de 7 anos e deixou a prisão em 24 de outubro de 2023. Em janeiro de 2025, a Arquidiocese de Uberaba informou que ele foi reduzido ao estado laical (não é mais padre). Revista Oeste+3VEJA+3Metrópoles+3

A defesa do ex-religioso nega irregularidades no recebimento do auxílio e alega perseguição, sustentando que Gonzaga cumpriu integralmente a pena. A mãe da vítima disse, em entrevista, que a soltura causou decepção e que “ainda dói falar sobre o assunto”. Metrópoles+1

Relembre o caso

Crime: 4 de junho de 2016, em sauna de clube em Caldas Novas (GO); vítima tinha 15 anos e deficiência. VEJA

Condenação: 15 anos de prisão por estupro de vulnerável (sentença de 2017). VEJA

Situação atual: saiu da prisão em 24/10/2023 ; em 2025, estado laical confirmado pela Arquidiocese. Metrópoles+1

Auxílio emergencial: solicitação de cinco parcelas em 2020; defesa afirma que recebimento ocorreu no semiaberto. Metrópoles

Fonte: Metrópoles; Revista Oeste; VEJA. Metrópoles+2Revista Oeste+2

✍️ Redigido por ContilNet