23/09/2025
Universo POP
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia
Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes

Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Defesa diz que repasses ocorreram no regime semiaberto e “de forma legal”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Enquanto cumpria pena por estupro de vulnerável, o ex-padre Fabiano Santos Gonzaga, 37 anos, pediu cinco parcelas do auxílio emergencial em 2020, segundo registros no Portal da Transparência. À época, os repasses foram bloqueados enquanto ele estava preso em Araxá (MG), mas a defesa afirmou que o cliente passou a receber o benefício após migrar para o regime semiaberto, o que estaria “previsto em lei”. Metrópoles+1

Gonzaga foi condenado a 15 anos de prisão em 2017 pelo abuso de um adolescente com deficiência, ocorrido em 4 de junho de 2016, em Caldas Novas (GO). Ele cumpriu cerca de 7 anos e deixou a prisão em 24 de outubro de 2023. Em janeiro de 2025, a Arquidiocese de Uberaba informou que ele foi reduzido ao estado laical (não é mais padre). Revista Oeste+3VEJA+3Metrópoles+3

A defesa do ex-religioso nega irregularidades no recebimento do auxílio e alega perseguição, sustentando que Gonzaga cumpriu integralmente a pena. A mãe da vítima disse, em entrevista, que a soltura causou decepção e que “ainda dói falar sobre o assunto”. Metrópoles+1

Relembre o caso

  • Crime: 4 de junho de 2016, em sauna de clube em Caldas Novas (GO); vítima tinha 15 anos e deficiência. VEJA

  • Condenação: 15 anos de prisão por estupro de vulnerável (sentença de 2017). VEJA

  • Situação atual: saiu da prisão em 24/10/2023; em 2025, estado laical confirmado pela Arquidiocese. Metrópoles+1

  • Auxílio emergencial: solicitação de cinco parcelas em 2020; defesa afirma que recebimento ocorreu no semiaberto. Metrópoles

Fonte: Metrópoles; Revista Oeste; VEJA. Metrópoles+2Revista Oeste+2
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost