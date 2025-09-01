Paes aparece como favorito ao governo do Rio, aponta Paraná Pesquisas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece como favorito para uma possível disputa ao governo do estado, segundo levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (1º/9).

A pesquisa entrevistou 2 mil eleitores entre 24 e 27 de agosto, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

No caso da pesquisa estimulada, o prefeito do Rio de Janeiro aparece com 54,8% das intenções de voto, seguido por Washington Reis (MDB), com 10,6%, e Rodrigo Bacellar (União Brasil) com 7,8%.

Na pesquisa estimulada uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos entrevistados para escolha de uma das alternativas.

Confira os resultados:

  • Eduardo Paes (PSD): 54,8%
  • Washington Reis (MDB): 10,6%
  • Rodrigo Bacellar (União Brasil): 7,8%
  • Monica Benicio (PSol): 4,4%
  • Ítalo Marsili (sem partido): 1,0%
  • Nenhum/branco/nulo: 13,9%
  • Não sabe/Não respondeu: 7,6%

Vale lembrar que Washington Reis era secretário estadual de Transportes do governo de Cláudio Castro (PL), e anunciou a pré-candidatura ao Palácio Guanabara horas depois de ser exonerado do cargo.

Em um segundo cenário, a Paraná Pesquisas apresentou uma lista de candidatos e questionou os eleitores sobre quem eles votariam caso as eleições fossem hoje. Neste caso, o prefeito do Rio ainda lidera a corrida eleitoral.

Veja os resultados:

  • Eduardo Paes (PSD): 56,8%
  • Washington Reis (MDB): 13,3%
  • Rodrigo Bacellar (União Brasil): 7,8%
  • Monica Benicio (PSol): 5,2%
  • Ítalo Marsili (sem partido): 1,3%
  • Nenhum/branco/nulo: 15,1%
  • Não sabe/Não respondeu: 8,3%

Já no terceiro cenário, a pesquisa incluiu o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e perguntou aos eleitores em quem votariam se as eleições fossem realizadas hoje.

Confira os resultados:

  • Eduardo Paes (PSD): 50,6%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30,5%
  • Monica Benício: 5,3%
  • Nenhum/branco/nulo: 7,5%
  • Não sabe/Não respondeu: 6,0%
