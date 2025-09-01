Paes aparece como favorito ao governo do Rio, aponta Paraná Pesquisas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece como favorito para uma possível disputa ao governo do estado, segundo levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (1º/9).
A pesquisa entrevistou 2 mil eleitores entre 24 e 27 de agosto, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
No caso da pesquisa estimulada, o prefeito do Rio de Janeiro aparece com 54,8% das intenções de voto, seguido por Washington Reis (MDB), com 10,6%, e Rodrigo Bacellar (União Brasil) com 7,8%.
Na pesquisa estimulada uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos entrevistados para escolha de uma das alternativas.
Confira os resultados:
- Eduardo Paes (PSD): 54,8%
- Washington Reis (MDB): 10,6%
- Rodrigo Bacellar (União Brasil): 7,8%
- Monica Benicio (PSol): 4,4%
- Ítalo Marsili (sem partido): 1,0%
- Nenhum/branco/nulo: 13,9%
- Não sabe/Não respondeu: 7,6%
Vale lembrar que Washington Reis era secretário estadual de Transportes do governo de Cláudio Castro (PL), e anunciou a pré-candidatura ao Palácio Guanabara horas depois de ser exonerado do cargo.
Em um segundo cenário, a Paraná Pesquisas apresentou uma lista de candidatos e questionou os eleitores sobre quem eles votariam caso as eleições fossem hoje. Neste caso, o prefeito do Rio ainda lidera a corrida eleitoral.
Veja os resultados:
- Eduardo Paes (PSD): 56,8%
- Washington Reis (MDB): 13,3%
- Rodrigo Bacellar (União Brasil): 7,8%
- Monica Benicio (PSol): 5,2%
- Ítalo Marsili (sem partido): 1,3%
- Nenhum/branco/nulo: 15,1%
- Não sabe/Não respondeu: 8,3%
Já no terceiro cenário, a pesquisa incluiu o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e perguntou aos eleitores em quem votariam se as eleições fossem realizadas hoje.
Confira os resultados:
- Eduardo Paes (PSD): 50,6%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30,5%
- Monica Benício: 5,3%
- Nenhum/branco/nulo: 7,5%
- Não sabe/Não respondeu: 6,0%