Paes sai em defesa de Malafaia: “Mexeu com Silas, mexeu comigo”. Vídeo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa do pastor Silas Malafaia, que é investigado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura tentativas de obstrução da Justiça e coação no curso do processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante o culto de celebração do aniversário do líder religioso, que completou 67 anos nesse domingo (14/9), Paes falou sobre a amizade de 20 anos com Malafaia, relembrou as broncas quando dá uma “desviadinha” do que o pastor acha que ele deve fazer na política e mandou recado: “Estamos do seu lado”.

“Meu pastor, eu vim aqui para te dizer um negócio. Momento complexo, país esquisito. Independentemente de orientação política, eu quero dizer o seguinte aqui: ‘Nós estamos do seu lado. Mexeu com Silas Malafaia, mexeu comigo’”, afirmou Paes. “Viva a vida de Silas Malafaia, esse grande pastor.”

Assista ao momento:

Malafaia foi incluído, no mês passado, no inquérito que investiga atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) nos EUA pelos crimes de coação e obstrução da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por envolvimento na trama golpista.

Em detrimento disso, o pastor chegou a ser alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal ao desembarcar de Lisboa no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.