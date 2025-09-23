Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas

23/09/2025
A apresentadora Ana Clara Lima, que comanda o reality Estrela da Casa (TV Globo), se manifestou após a repercussão sobre a nova atividade do pai, Ayrton Lima — o “Papito”, do BBB18 — que passou a trabalhar como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. Nas redes e em entrevistas, Ana Clara negou que a família enfrente dificuldades financeiras e afirmou que a escolha partiu do próprio Ayrton, destacando que “é um trabalho digníssimo” e que ele gosta de dirigir e conversar com as pessoas. Purepeople+1

Reprodução/Globo

O assunto ganhou força após passageiros relatarem corridas com o ex-BBB e elogiarem o serviço. Diante de comentários críticos, Ana Clara reforçou que o pai não retornou ao antigo emprego de analista de sistemas após o reality e que optou pela direção por satisfação pessoal, não por necessidade. Metrópoles+1

Ayrton já havia atuado como motorista em outros momentos — inclusive durante a pandemia — e, em abril deste ano, chegou a citar publicamente a intenção de retomar a atividade, o que agora se confirmou. O Dia+2Terra+2

Fonte: Metrópoles; Terra; Clube FM; O Dia. O Dia+3Metrópoles+3Purepeople+3
✍️ Redigido por ContilNet

