Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times

Uma investigação publicada nesta terça-feira (23.set.2025) pelo The New York Times aponta que Errol Musk, pai do bilionário Elon Musk, é acusado de abuso sexual infantil envolvendo cinco filhos e enteados. Segundo o jornal, os episódios teriam ocorrido desde 1993 na África do Sul e na Califórnia (EUA), com base na análise de e-mails, cartas, anotações, mensagens e registros oficiais. Errol Musk negou as acusações e as classificou como “falsas” e “absurdas”. The Guardian+1

Errol Musk, pai de Elon Musk, em foto de 2025 — Foto: REUTERS/Esa Alexander

De acordo com os relatos compilados pela reportagem, a primeira acusação data de 1993 e envolve uma enteada de 4 anos à época. Outras denúncias mencionam supostos abusos contra duas filhas e um enteado e um episódio em 2023 envolvendo um filho de 5 anos. Três investigações teriam sido abertas ao longo dos anos; duas foram arquivadas e não há informação pública sobre o andamento do terceiro inquérito, segundo o jornal. The Guardian+1

Veículos internacionais e brasileiros repercutiram a apuração do NYT. Em declarações à imprensa, Errol Musk reiterou que as acusações seriam “calúnias” motivadas por interesses financeiros e voltou a negar qualquer crime. Elon Musk e seu advogado foram procurados, mas não comentaram até o momento. O empresário já descreveu publicamente a relação com o pai como distante e problemática. www.ndtv.com+2Rolling Stone+2

Fonte: The New York Times (via The Guardian, People, VEJA, R7). Noticias R7+3The Guardian+3People.com+3
