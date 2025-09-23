23/09/2025
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de seus filhos e enteados, diz New York Times

Jornal norte-americano analisou e-mails, cartas e mensagens sobre o caso envolvendo Errol Musk, que nega as acusações.

Uma investigação do jornal norte-americano The New York Times, divulgada nesta terça-feira (23), aponta que Errol Musk, pai do bilionário Elon Musk, é acusado de abuso sexual infantil em casos envolvendo familiares.

Errol Musk, pai de Elon Musk, em foto de 2025 — Foto: REUTERS/Esa Alexander

Segundo o jornal, os episódios teriam envolvido cinco filhos e enteados de Errol e ocorrido na África do Sul, onde ele nasceu e vive atualmente, e também na Califórnia, nos Estados Unidos.

Para a investigação, o NYT disse ter analisado mais de 50 e-mails, cartas, anotações pessoais, mensagens e textos que detalham os abusos atribuídos a Errol.

Procurado, Errol negou as acusações e afirmou que os relatos “são falsos e absurdos”.

