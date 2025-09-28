Pai é encontrado morto pelo filho em rio do MT após sair para pescar

Um homem identificado como Genecy Sather, de 55 anos, foi encontrado morto pelo filho no Rio Guariba, na comunidade Zé Leiteiro, em Aripuanã (MT), município localizado a 935 km de Cuiabá, na manhã desse sábado (27/9).

O filho da vítima compareceu ao Núcleo da Polícia Militar afirmando que havia encontrado o pai sem vida.

Segundo o homem, a vítima teria saído de casa na sexta-feira (26/9), por volta das 14h30, afirmando que iria pescar.

Os militares foram até o local, junto com uma funerária, onde foi realizado o registro da área e do corpo da vítima, que, segundo a PM, não apresentava nenhuma lesão aparente.

Leia a matéria completa em RD News, parceiro do Metrópoles.