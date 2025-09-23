23/09/2025
Pai é preso suspeito de estuprar filho e obrigá-lo a fazer sexo com travesti

Abusos começaram em abril deste ano, segundo relatado pelo adolescente, de 15 anos, à Polícia Militar

Um homem, de 46 anos, foi preso sob a suspeita de abusar sexualmente do filho, de 15, e obrigá-lo a fazer sexo com uma travesti em Belo Horizonte. Nessa segunda-feira (22), a Justiça de Minas Gerais decretou a prisão preventiva do acusado.

O suspeito foi preso em flagrante nesse domingo (21) no bairro Zilah Spósito, localizado na regional Norte da capital mineira.

Foto: Itatiaia

Após ter sido abusado pelo pai na noite do sábado (20), o adolescente entrou em contato com um parente e denunciou a violência sofrida. Ele contou que, se resistisse ao estupro, era agredido ou ameaçado.

Além disso, o genitor o chantageava e prometia presentes como aparelho celular e roupas caso ele aceitasse os abusos, conforme relatado pela testemunha às autoridades.

O parente, então, acionou a Polícia Militar e levou a vítima para o centro cultural do bairro. O suspeito foi localizado e preso.

Aos policiais, o menino contou que morava com o pai há cerca de um ano e meio e que os abusos começaram em abril deste ano.

Ele também denunciou que foi obrigado a ter relação sexual com uma travesti enquanto seu genitor assistia, conforme depoimento registrado no boletim de ocorrência.

Procurada pela Itatiaia, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ( Sejusp) de Minas Gerais informou que o suspeito está preso no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde o domingo.

