Pai mata professor para vingar morte do filho em acidente

Crime ocorreu em frente a uma padaria; suspeitos são tio e sobrinho

O professor Lucas Antonio de Lacerda, 39, foi morto na segunda (15/9) em frente a uma padaria no bairro Ipiranga, em São José (Grande Florianópolis/SC). Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta vingança: o principal suspeito, de 45 anos, teria efetuado ao menos oito disparos; o sobrinho, de 24, também é investigado.

De acordo com os delegados Abel Bovi e Ulisses Gabriel, a execução teria sido motivada por um acidente de trânsito em 2024 que envolveu a vítima e o filho do suspeito, que morreu na ocasião. Ainda conforme a polícia, a morte da esposa do investigado dois dias antes teria funcionado como “gatilho” para o crime.

Reprodução/redes sociais

As investigações seguem em curso.

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas.

📌 Fonte: Correio 24 Horas 
